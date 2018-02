Sabic heropent fabriek Bergen op Zoom

Chemiebedrijf Sabic heropent volgend jaar een fabriek in Bergen op Zoom. De grondstoffenfabriek was in 2014 gesloten, maar vanwege nieuwe toepassingen en een toegenomen vraag wordt de installatie weer in gebruik genomen.

Hoeveel geld er gemoeid is met de heropening, moet nog blijken. ,,We doen nog onderzoek of de hele installatie weer opengaat of slechts een deel van de fabriek”, aldus een woordvoerder. Dat onderzoek moet eind juni afgerond zijn. Dan weet Sabic ook hoeveel banen er komen.

Bij de sluiting van de fabriek gingen tientallen banen verloren. Al viel het aantal gedwongen ontslagen uiteindelijk lager uit dan verwacht, verklaarde de woordvoerder. Een deel van het personeel kon bij andere fabrieken van Sabic in de Brabantse plaats terecht.