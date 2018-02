Wall Street blij met eerste winst Twitter

Google plus

Tesla stelde daarentegen teleur met zijn resultaten. Die werden ontsierd door hoge kosten die de fabrikant van elektrische auto’s moest maken om de productie van zijn relatief goedkope Model 3 op stoom te krijgen. Daardoor zette het bedrijf zijn grootste kwartaalverlies ooit in de boeken. Het aandeel daalde 0,2 procent.

Twitter zag voor het eerst in een jaar tijd de omzet groeien. Adverteerders waren bereid meer geld op tafel te leggen, mede dankzij verbeteringen aan de app van de berichtendienst. Het aantal actieve gebruikers nam niet toe, maar dat komt mede doordat Twitter de laatste tijd veel dubieuze accounts heeft verwijderd. Het aandeel schoot bijna 30 procent omhoog.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond een paar minuten na de openingsbel 0,4 procent lager op 24.799 punten. De bredere S&P 500 zakte in de vroege handel 0,2 procent tot 2677 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent en kwam op 7068 punten.

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag zonder al te grote uitslagen geopend. Vooral Twitter staat in de schijnwerpers op Wall Street. Het technologiebedrijf verraste vriend en vijand door voor het eerst in zijn bijna twaalfjarige geschiedenis een echte kwartaalwinst te rapporteren.

