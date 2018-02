ABN in cassatie tegen vonnis renteopslagen

ABN AMRO wil dat de Hoge Raad een streep haalt door een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, dat in december bepaalde dat de bank sommige klanten jarenlang te veel hypotheekrente heeft laten betalen. Het hof heeft de argumenten van ABN onvoldoende meegewogen en Europese regels onjuist toegepast, vindt de bank.

ABN voerde in 2009 en 2012 renteopslagen door voor klanten met een zogenoemde euriborhypotheek, volgens de bank omdat de marktomstandigheden daar aanleiding toe gaven. Sommige klanten waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Die gaf de klagers in november 2015 gelijk, het hof in Amsterdam ging daar onlangs in mee.

De zaak kan voor ABN flink in de papieren gaan lopen. Vorige maand nog zette de bank er 50 miljoen euro extra voor opzij. Daarnaast betreft het een principekwestie. ,,Het kunnen wijzigen van de opslagen is voor de bank nodig voor een gezonde bedrijfsvoering”, aldus ABN.