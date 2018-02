Broadcom wil snel om tafel met Qualcomm

Chipmaker Broadcom wil nog dit weekeinde praten met zijn branchegenoot Qualcomm over de voorwaarden voor een overname van dat bedrijf, dat al twee miljardenbiedingen van de hand heeft gewezen. De beoogde prooi wil evenwel niet eerder dan volgende week dinsdag om tafel.

Broadcom verhoogde zijn bod eerder deze week naar 121 miljard dollar, nadat een eerder voorstel ter waarde van 105 miljard dollar zonder pardon naar de prullenmand was verwezen. Maar ook met de extra miljarden die daarmee op tafel kwamen, is Qualcomm nog niet tevreden. Wel verklaarde de onderneming zich bereid tot een gesprek.

Topman Hock Tan van Broadcom dringt in een brief aan zijn collega Paul Jacobs van Qualcomm aan op haast. Hij zegt ,,verbaasd” te zijn dat de beoogde overnameprooi het gesprek kennelijk over het weekeinde heen wil tillen, ook omdat grote aandeelhouders volgens hem erg enthousiast zijn over wat zijn bedrijf te bieden heeft.

Een verdere verhoging van wat Boroadcom al zijn ,,uiterste bod” heeft genoemd, zit er volgens Tan niet in. Wel is het bedrijf bereid de deal wat aantrekkelijker te maken, onder meer door een betaling van 8 miljard dollar in het vooruitzicht te stellen mocht de overname als gevolg van bijvoorbeeld mededingingsbezwaren alsnog afketsen.

Qualcomm is zelf bezig de Nederlandse chipmaker NXP in te lijven voor 47 miljard dollar. De overname van de voormalige chipdivisie van Philips gaat evenwel niet zonder slag of stoot. Sommige aandeelhouders van het Nederlandse bedrijf dringen aan op een hogere prijs. Broadcom op zijn beurt wil de overname van Qualcomm alleen doorzetten als dat bedrijf NXP voor de afgesproken prijs overneemt, of helemaal afziet van de deal.