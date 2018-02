Dr. Oetker koopt bakonderdeel van Unilever

Unilever verkoopt de Franse producent van bakproducten en desserts Alsa aan branchegenoot Dr. Oetker. De twee partijen hebben daar volgens het Duitse bedrijf overeenstemming over bereikt. Of de verkoop doorgaat is nog wel afhankelijk van goedkeuring door de ondernemingsraad en de mededingingsautoriteiten.

Financiële details over de beoogde transactie maakte Dr. Oetker niet bekend. De producten van Alsa, dat een fabriek heeft iets ten zuiden van Nancy, vullen volgens het bedrijf het eigen aanbod prima aan. Unilever wilde af van het bedrijfsonderdeel, dat niet langer tot de belangrijkste activiteiten van het Brits-Nederlands was- en voedingsmiddelenconcern werd gerekend.