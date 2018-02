Meer bedrijven met snel internet

Twee op de drie bedrijven in Nederland hebben inmiddels een snelle internetverbinding van meer dan 30 Megabit per seconde. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat Nederland hiermee op de derde plek in Europa.

In 2012 had nog iets meer dan een derde van de ondernemingen met minimaal tien medewerkers zulk snel internet. Het zijn vooral bedrijven in de telecommunicatie, uitgeverijen, de film- en radiowereld en de IT-dienstverlening die hier veel werk van maken. In de textielindustrie en bij restaurants en cafés is dit nog minder het geval.

Als gekeken wordt naar het aandeel bedrijven met een internetsnelheid van 100 Megabit per seconde of meer, dan moet Nederland meer landen voor laten gaan. Onder meer Portugal en Litouwen scoren dan beter in de lijst van 2017, aldus het CBS.

Veruit de meeste bedrijven in Nederland (89 procent) hebben overigens het idee dat de snelheid van hun internetverbinding volstaat voor wat ze nodig hebben.