Wall Street in de plus na grillige handel

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag na een grillige handelsdag met behoorlijke winsten gesloten. Daarmee werd iets goedgemaakt van de zware koersverliezen op Wall Street van afgelopen week. Beleggers reageerden onder meer op het akkoord over de begroting voor de Amerikaanse federale overheid. Verder was er weinig richtinggevend nieuws.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 24.190,90 punten. Deze week daalde de Dow 5,2 procent. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent tot 2619,55 punten. De S&P leverde deze week ook 5,2 procent in. De technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 6874,49 punten. Voor de Nasdaq bedraagt het weekverlies ruim 5 procent.

Het Amerikaanse Congres keurde een nieuwe begroting met enige vertraging goed. De vertraging leidde tot een gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties. President Donald Trump zette voorbeurs zijn handtekening. Daardoor blijft de duur van de ‘shutdown’ dit keer beperkt.

Qualcomm ging 2,5 procent vooruit. Het chipbedrijf wees ook een verhoogd bod van zijn branchegenoot Broadcom van 121 miljard dollar van de hand. Eerder werd al een voorstel ter waarde van 105 miljard dollar naar de prullenmand verwezen. Broadcom wil dit weekeinde praten met zijn branchegenoot. De leiding van Qualcomm is bereid het gesprek aan te gaan, maar de vraag is of dat de ontmoeting de komende dagen zal plaatsvinden. Broadcom klom 2,6 procent.

Verder stonden pakketbezorgers in de belangstelling. Volgens The Wall Street Journal begint internetreus Amazon binnenkort met een eigen bezorgdienst. Dat is met name slecht nieuws voor bedrijven als UPS en FedEx die Amazon mogelijk als klant verliezen. Sterker, het internetconcern wordt mogelijk een geduchte concurrent. UPS en FedEx gingen tot 2,6 procent omlaag. Amazon zakte 0,8 procent.

Onlinereisbureau Expedia publiceerde tegenvallende cijfers en dook 15,5 procent in het rood. Chipbedrijf Nvidia steeg juist 6,7 procent dankzij beter dan verwachte resultaten en verwachtingen.

De euro was 1,2237 dollar waard, tegen 1,2233 dollar bij het slot in Europa. De olieprijzen gingen voor de zesde dag op rij omlaag. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 3,1 procent minder op 59,23 dollar. Brentolie zakte 3,1 procent tot 62,81 dollar per vat.