Bild: SPD krijgt snel nieuwe voorzitter

De Duitse sociaaldemocratische SPD krijgt dinsdag met Andrea Nahles een nieuwe voorzitter die de partij weer op koers moet brengen. Dit meldt de krant Bild zondag. Bild omschrijft de SPD als een verzameling ,,rokende ruïnes” sinds de partijleider Martin Schulz afgelopen week onder druk van het partijbestuur van het politieke toneel is verdwenen.

Woensdag zei hij binnenkort te zullen aftreden als partijleider en vrijdag zei hij ook af te zien van de post minister van Buitenlandse Zaken in een eventuele nieuwe grote coalitie (GroKo) met de christendemocraten. Talrijke media hadden bericht dat hij de chef bij Buitenlandse Zaken zou worden.

Zijn zus, Doris Harst die ook in de partij actief is, verkondigde dit weekeinde in Duitse media dat haar broer Martin door de SPD-top is voorgelogen en bedrogen. Ze noemde de SPD-leiding een slangenkuil.

De 47-jarige Nahles komt uit de omgeving van Bonn en wordt gezien als iemand uit de linkervleugel van de sociaaldemocratische SPD. Ze is nu fractievoorzitster in de Bondsdag.