‘Moederbedrijf Fokker wil beleggers paaien’

Het Britse industrieconcern GKN, moederbedrijf van Fokker, hoopt een overname door investeerder Melrose af te wenden door zijn aandeelhouders zelf miljarden in het vooruitzicht te stellen. Die moeten onder meer bijeen worden gebracht met de verkoop van een onderdeel, meldt The Sunday Times.

Melrose benaderde de aandeelhouders van GKN vorige maand rechtstreeks met een overnamebod van in totaal 7,4 miljard pond (8,4 miljard euro). Eerder had de Britse toeleverancier aan onder meer de automobiel- en luchtvaartindustrie de investeerder, die zichzelf profileert als een soort bedrijvendokter, zelf de deur gewezen.

GKN is momenteel kwetsbaar door een aantal tegenvallers bij zijn Amerikaanse tak, waardoor de beurskoers onder druk is komen te staan. Van die situatie maakt Melrose misbruik, vindt het bedrijf, dat daarom weigert mee te werken aan een overname.

Om de eigen aandeelhouders tevreden te stellen, zal GKN volgens The Sunday Times komende week een enorme extra uitkering of aandeleninkoop aankondigen. Daarbij wordt waarschijnlijk het onderdeel dat metaallegeringen in poedervorm maakt in de etalage gezet. Dat kan tot wel 2 miljard pond opbrengen, aldus de krant.

Daarnaast hoopt GKN dat beleggers warmlopen voor extra kostenbesparingen bij de defensietak. Het bedrijf kondigde eerder al aan dat het zichzelf wil opsplitsen in twee gespecialiseerde ondernemingen, gericht op respectievelijk de auto- en de lucht- en ruimtevaartindustrie.

De lucht- en ruimtevaarttak van GKN staat sinds kort onder leiding van de Nederlander Hans B├╝thker, die daarvoor directeur was bij Fokker. De hoogste baas van het bedrijf is sinds vorige maand Anne Stevens.