Spanning houdt aan op aandelenmarkten

Na een week van wilde koersuitslagen zal ook de komende dagen de spanning voelbaar zijn op de aandelenmarkten. Vooral cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten en Duitsland, die woensdag verschijnen, trekken de aandacht. Daarnaast komen opnieuw veel grote bedrijven met kwartaalcijfers.

De beurzen wereldwijd hebben de slechtste week in jaren achter de rug. Zowel maandag als donderdag ging op Wall Street de toonaangevende Dow-Jonesindex met meer dan 4 procent onderuit. Over de hele week verloor de graadmeter ruim 5 procent. In Amsterdam ging bijna 6 procent van de AEX af.

De onrust op de beurzen wordt met name veroorzaakt door stijgende rentes op obligaties en angst voor een oplopende inflatie. Die kan centrale banken ertoe bewegen sneller dan voorzien hun monetaire beleid aan te scherpen. Dat is doorgaans slecht voor de aandelenhandel.

Woensdag worden zowel in de VS als in Duitsland cijfers gepubliceerd over de ontwikkeling van de consumentenprijzen in januari. Economen gaan vooralsnog uit van een stabiele inflatie in beide landen. Als er tegen de verwachtingen in een hoger cijfer uitrolt, kan dat de bestaande zorgen verder aanwakkeren.

Daarnaast staan eveneens op woensdag cijfers op de rol over de economische groei in het vierde kwartaal in Nederland, Duitsland en de gehele eurozone. Uit de VS komen de komende week ook nog rapporten over onder meer de winkelverkopen, de industrie, de woningmarkt en de internationale handel.

In Amsterdam kijken beleggers verder uit naar de kwartaalcijfers van een reeks grote bedrijven. Maandag opent bierbrouwer Heineken de boeken, dinsdag is de beurt aan onder meer uitzendconcern Randstad en woensdag presenteert speciaalchemiebedrijf DSM de vierdekwartaalcijfers.

Het zwaartepunt ligt wat het bedrijvennieuws betreft op de donderdag. De verzekeraars Aegon en NN Group geven dan een kijkje in de boeken, net als onder meer informatieleverancier RELX (voorheen Reed Elsevier) en telecomconcern Altice. Vrijdag volgen nog tankopslagbedrijf Vopak en luchtvaartgroep Air France-KLM.