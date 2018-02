Ford voert productie winstgevende SUV’s op

Automaker Ford gaat de productie van sportieve terreinwagens (SUV’s) verder opvoeren. De Amerikanen steken daarvoor 25 miljoen dollar (20,4 miljoen euro) extra in een fabriek in Kentucky.

De SUV’s zijn uiterst winstgevend en het geld dat Ford met de voertuigen verdient is weer hard nodig voor de verdere ontwikkeling van zelfrijdende elektrische auto’s. Op dat gebied heeft de fabrikant een inhaalslag te maken ten opzichte van branchegenoten als GM en Tesla.

De kapitaalinjectie maakt het mogelijk om de productie van de nieuwe modellen Lincoln Navigator en Expedition met een kwart op te voeren ten opzichte van eerdere ramingen van Ford. In de fabriek in Kentucky wordt ook de Super Duty van Ford in elkaar gezet. Volgens kenners maakt Ford per SUV meer dan 10.000 dollar winst.

Halverwege vorig jaar kondigde Ford al aan 900 miljoen dollar in de fabriek in Kentucky te steken. Van dat geld worden onder meer 400 nieuwe robots en een 3D-printer aangeschaft.