Heineken lager op groene beursdag

De Europese beurzen zijn de eerste dag van de week met winst geëindigd. Daarmee herstelden de effectenbeurzen zich enigszins van de zware verliezen van vorige week. Op de AEX was Heineken een van de negatieve uitschieters. Ook Air France-KLM deed niet mee met de winstgolf.

De Amsterdamse AEX-index sloot maandag met een winst van 1,1 procent, op een waarde van 524,10 punten. De MidKap ging 0,8 procent omhoog tot 796,48 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent.

Heineken was bij de hoofdfondsen de grootste verliezer met een min van 2 procent. De bierbrouwer boekte wel meer winst dan analisten hadden verwacht, maar die waren teleurgesteld over de verwachtingen voor dit jaar. Air France-KLM ging omlaag na een afwaardering. De luchtvaartcombinatie leverde 3,6 procent in.

Galapagos werkt naar verluidt aan een beschermingsconstructie om te voorkomen dat het bedrijf wordt overgenomen door samenwerkingspartner Gilead. Het biotechnologiebedrijf klom 4,4 procent en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.

ArcelorMittal bracht een bod uit op de Indiase branchegenoot Essar Steel en dat kon beleggers wel bekoren. Het aandeel ging met 1,9 procent omhoog.

Philips profiteerde van een adviesverhoging door Berenberg en klom ruim 2 procent. Het zorgtechnologiebedrijf liet tevens weten in de tweede helft van dit jaar te stoppen met de productie van medische scanners in het Amerikaanse Cleveland.

AkzoNobel won 1,9 procent. Pensioenbeheerder PGGM zou volgens zakenkrant Financial Times de handen ineen hebben geslagen met de Amerikaanse investeerder Apollo voor een bod op de chemietak van AkzoNobel.

In de MidKap zette Flow Traders de opmars voort met een plus van meer dan 5 procent. De beursintermediair kreeg er vrijdag al bijna 22 procent bij na een positief handelsbericht.

Tesco klom in Londen 1,2 procent. De Britse supermarktketen opent volgens The Sunday Times de aanval op de goedkopere Duitse concurrenten Aldi en Lidl met een eigen ‘discount’ winkelketen. In Frankfurt verloor Puma 2,3 procent. De Duitse sportartikelenfabrikant verwacht voor dit jaar een fors hogere winst. De omzetgroei zal wel iets minder sterk zijn dan in 2017.

De euro was 1,2275 dollar waard, tegen 1,2233 dollar op vrijdag. Ook de olieprijzen toonden wat herstel na zes verliesdagen op rij. Een vat Amerikaanse ruwe olie klom 1 procent in prijs tot 59,78 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent en kostte 63,19 dollar per vat.