Poolse ex-ING’ers vast voor mogelijke fraude

Twee voormalige bankiers van ING in Polen zijn opgepakt op verdenking van malversaties rond de verkoop van een belang van de Poolse overheid in chemiebedrijf Ciech in 2014. Dat heeft een woordvoerder van het anticorruptiebureau CBA gezegd.

De Poolse schatkist zou destijds voor omgerekend enkele tientallen miljoenen euro’s benadeeld zijn door dat de verkoopprijs te laag is vastgesteld. In verband met de kwestie zitten behalve de twee ex-ING’ers nog vier mensen vast, onder wie een voormalig onderminister van Financiën. Een woordvoerder van de Poolse tak van ING gaf geen commentaar.

Polen verkocht in 2014 een belang van 38 procent in Ciech aan miljardair Jan Kulczyk voor omgerekend een kleine 150 miljoen euro. Hij was de enige bieder. Binnen achttien maanden waren de aandelen bijna drie keer zoveel waard als wat Kulczyk ervoor had betaald. Volgens de huidige regering duidt dat mogelijk op geknoei tijdens het biedingsproces.