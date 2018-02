Winst Puma met sprongen vooruit

Sportartikelenfabrikant Puma kijkt met veel vertrouwen uit naar de prestaties dit jaar. De groeiende verkoop van sneakers, hoodies en andere artikelen moeten zorgen voor een winstsprong van 25 tot 33 procent. De omzetgroei zal wel iets minder sterk zijn in vergelijking met 2017.

Puma voorziet een operationele winst van 305 miljoen tot 325 miljoen euro over 2018. Afgelopen jaar was dat 245 miljoen euro. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van 10 procent. Dat is iets minder dan de verkoopplus van 14 procent afgelopen jaar, waarmee de omzet tot boven de 4 miljard euro steeg.

Puma maakt volop werk van het vergroten van zijn naamsbekendheid. Sterren als Rihanna, Kylie Jenner, Selena Gomez en Cara Delevnigne werden eerder al gestrikt als uithangbord. Vanaf volgend voetbalseizoen is Puma ook sponsor van AC Milan.