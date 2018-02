Coincheck komt met uitleg over cryptoroof

De Japanse cryptobeurs Coincheck, waar bij een kraak recent voor honderden miljoenen dollars aan munten verdween, wil weer helemaal open. Daarvoor heeft het bedrijf bepaalde documenten ingediend bij de Japanse autoriteiten. Coincheck moest van toezichthouders in Japan aangeven hoe het incident kon gebeuren en hoe in de toekomst een soortgelijk scenario kan worden voorkomen.

Vorige maand werd bekend dat Coincheck 500 miljoen NEM-munten was kwijtgeraakt. Daarop werd de handel grotendeels stilgelegd. Het betrof een van de grootste berovingen van digitaal geld ooit. Inmiddels zijn bepaalde transacties met Japanse yen en bitcoin wel al weer mogelijk.

De roof zorgde wereldwijd voor een dip onder alle grote cryptovaluta. De bitcoin is sinds de piek in december van 20.000 dollar sowieso flink in waarde gedaald. De koers schommelt nu rond 8500 dollar.

Coincheck heeft al gezegd dat gedupeerden hun schade vergoed krijgen. Het is nog onduidelijk of de beurs ook heeft kunnen achterhalen wie de dieven waren. Naar verluidt is de Zuid-Koreaanse geheime dienst een onderzoek begonnen naar mogelijke Noord-Koreaanse betrokkenheid bij de diefstal.