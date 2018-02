Groothandelaar Metro verdubbelt winst

Het Duitse groothandelsconcern Metro heeft de winst in het eerste kwartaal bijna zien verdubbelen. Het moederbedrijf van onder meer Makro deed met name goede zaken in Oost-Europa, exclusief Rusland.

Metro zette een kwartaalresultaat in de boeken van 232 miljoen euro, tegen 124 miljoen euro een jaar eerder. In januari had de onderneming al omzetcijfers naar buiten gebracht. De opbrengsten kwamen in de verslagperiode uit op 10,1 miljard euro.

Metro handhaafde zijn prognose voor het boekjaar 2018, dat loopt tot en met september. Met name kostenbesparingen moeten helpen de winstgevendheid flink op te voeren. Het bedrijf nam afgelopen jaar afscheid van elektronicaketens als MediaMarkt en Saturn, die verzelfstandigd zijn onder de naam Ceconomy.