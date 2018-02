Amerikaanse inflatie in januari stabiel

Het leven in de Verenigde Staten is in januari 2,1 procent duurder geworden vergeleken met een jaar eerder. De inflatie is daarmee op hetzelfde niveau gebleven als in december. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid.

Vooraf hadden economen erop gerekend dat de inflatie in ’s werelds grootste economie licht zou zijn afgezwakt tot 1,9 procent. Dat had voor wat rust kunnen zorgen op de beurzen, die vorige week hard omlaag gingen door vrees voor sterkere prijsstijgingen. Een oplopende inflatie kan de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, aansporen de rente sneller te verhogen dan gedacht. Dat is slecht voor de aandelenhandel.

Met name hogere kosten voor brandstof, woninghuur, kleding en gezondheidszorg dreven vorige maand het gemiddeld prijsniveau op. Gecorrigeerd voor de sterk schommelende prijzen van energie en voedsel kwam de inflatie uit op 1,8 procent, net als een maand eerder. Ook hier hadden economen op een lichte afzwakking gerekend.