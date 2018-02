DSM optimistisch na sterk einde van 2017

DSM heeft ook in de laatste maanden van 2017 geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn producten, die ook de prijzen ten goede kwam. Het speciaalchemiebedrijf denkt dat de gunstige marktomstandigheden nog wel even aanhouden, en verwacht aan het einde van dit jaar de financiële doelstellingen die het eerder stelde voor 2018 te hebben overtroffen.

De omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 2,2 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder, maar zonder nadelige wisselkoerseffecten zou de omzetgroei 12 procent zijn geweest. Het bedrijfsresultaat (ebitda), geschoond voor eenmalige posten, steeg met 14 procent tot 359 miljoen euro. Zowel voedingsingrediënten als materialen droegen daar aan bij.

Over heel 2017 wist DSM de omzet op eigen kracht met 9 procent op te voeren tot 8,6 miljard euro. De nettowinst is bijna verdrievoudigd tot 1,8 miljard euro, maar dat is vooral te danken aan een stevige boekwinst op de verkoop van farmaciedochter Patheon. DSM stelt een dividend voor van 1,85 euro per aandeel, tien cent meer dan een jaar eerder.

DSM gaat ervan uit dat het geschoonde bedrijfsresultaat, dat vorig jaar met 15 procent toenam tot 1,4 miljard euro, in 2018 opnieuw een dubbelcijferige groei laat zien. De aansterkende sterke euro blijft weliswaar een rem zetten op de groei van de opbrengsten, maar daar staan zeker in de eerste jaarhelft verdere stijgingen van de prijzen van vitamines tegenover.