Groen licht voor overnamebod op Refresco

De Franse investeerder PAI Partners en British Columbia Investment Management mogen de overname van bottelaar Refresco doorzetten. Alle relevante autoriteiten zijn akkoord. Zo heeft de Europese Commissie zijn fiat gegeven en stemden toezichthouders in de Verenigde Staten en China in met de deal.

Refresco kwam eind oktober een overname door PAI en British Columbia Investment Management overeen. Die partijen hadden ruim 1,6 miljard euro over voor het Rotterdamse bedrijf achter onder meer Wicky-limonade. Dat komt neer op 20 euro per aandeel inclusief dividend.

Het bod werd vorige maand officieel gelanceerd. Op dat moment was 25,6 procent van de aandelen al aangemeld. Inmiddels heeft ook de centrale ondernemingsraad van Refresco in de Benelux advies uitgebracht over de deal, zo laat Refresco weten. De overige aandeelhouders hebben tot en met 19 maart om hun aandelen aan te bieden. Het bod zal ook nog worden toegelicht op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 5 maart.