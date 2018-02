Geen bezwaar inlijven Reggefiber door KPN

De overname van Reggefiber door KPN kan definitief doorgaan. Het samengaan heeft geen marktverstorende werking, concludeert het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een door Vodafone aangespannen beroepszaak.

Vodafone stelde dat de tarieven die het moet betalen omhoog zouden gaan, maar de rechters wezen erop dat er een maximumtarief geldt. Zolang de prijs daar niet boven komt is er geen probleem.

Eerder had de rechtbank in Rotterdam een beroep van Vodafone tegen de goedkeuring van de overname door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al ongegrond verklaard. De ACM ging in 2014 akkoord met als voorwaarde dat het netwerk zou worden opengesteld voor concurrenten. Zo zou de deal volgens de mededingingswaakhond geen effect hebben op de concurrentie op de markt.

Reggefiber houdt zich bezig met de aanleg en exploitatie van een nationaal glasvezelnetwerk voor consumenten. Over dit netwerk kunnen, net als het kopernetwerk en het kabelnetwerk, door verschillende retailaanbieders telecomdiensten worden aangeboden.