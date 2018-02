Wall Street schrikt van inflatiecijfers VS

De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Amerikaanse beleggers zijn geschrokken van nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Die kwam in januari hoger uit dan kenners hadden voorzien. De inflatie is van groot belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent lager op 24.497 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent, tot 2650 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt op 6991 punten.

De inflatie bleef in januari op jaarbasis onveranderd op 2,1 procent, net als in december. Economen hadden juist een daling tot 1,9 procent verwacht. Dat had voor wat rust kunnen zorgen op de beurzen, die vorige week hard omlaag gingen door vrees voor sterkere prijsstijgingen. Een oplopende inflatie kan de Fed, de koepel van centrale banken, aansporen de rente sneller te verhogen dan gedacht. Dat is slecht voor de aandelenhandel.

Horlogemaker Fossil Group maakte wel een enorme koerssprong. Het aandeel veerde ruim 80 procent op na beter dan verwachte cijfers. Ook Chipotle Mexican Grill deed het goed in de vroege handel, met een plus van bijna 13 procent. De restaurantketen heeft een nieuwe topman benoemd, Brian Niccol. Hij is afkomstig van de keten Taco Bell van rivaal Yum Brands, ook moederbedrijf van Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut.