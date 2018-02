Amerikaanse belastinghervorming helpt Aegon

Aegon verwacht in de toekomst flink te gaan profiteren van de belastinghervorming in de Verenigde Staten. De winst gaat daardoor structureel aanzienlijk omhoog, laat de verzekeraar weten bij de presentatie van de vierdekwartaalcijfers.

In de laatste periode van 2017 kon Aegon door de verlaging van het belastingtarief in zijn belangrijkste markt bovendien een forse eenmalige meevaller in de boeken zetten. De nettowinst is daardoor ruimschoots verdubbeld naar 986 miljoen euro.

Het onderliggende bedrijfsresultaat, waar dergelijke mee- en tegenvallers uit zijn gefilterd, ging wel met 5 procent omlaag naar 525 miljoen euro. Dat komt mede door de zwakkere Amerikaanse dollar. Aegon profiteerde aan de andere kant van kostenbesparingen en gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten.