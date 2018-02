Oprichting Invest-NL pas in 2019 rond

De nog op te richten investeringsbank Invest-NL zal pas in in het voorjaar van 2019 operationeel zijn. Dat laat het ministerie van Economische Zaken donderdag weten. Risicovolle projecten op bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming, waarbij snel rendement niet vanzelfsprekend is, kunnen bij Invest-NL in de toekomst terecht voor financiering.

Als zich voor die tijd projecten aandienen die goed bij Invest-NL passen en dringend financiering nodig hebben schiet de overheid die mogelijk voor, laat het ministerie van Economische Zaken donderdag weten.

Het vorige kabinet hoopte in 2017 al het wetsvoorstel voor Invest-NL in te dienen, maar het dossier belandde tijdens de formatie op de lijst van controversiƫle onderwerpen. Minister Eric Wiebes hoopt het wetsvoorstel nu in het najaar aan de Tweede Kamer voor te leggen.