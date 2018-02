Vertrouwen bij ondernemers op recordniveau

Het vertrouwen in de economie van ondernemers buiten de financiële sector is begin dit jaar naar recordhoogte gestegen. Hun voornaamste zorg is momenteel of zij wel aan voldoende arbeidskrachten kunnen komen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stemmingsindicator van het CBS, verscheidene werkgeversorganisaties en de Kamer van Koophandel is in het eerste kwartaal uitgekomen op 18,1. Dat is hoogste waarde sinds het statistiekbureau in 2008 begon deze cijfers elk kwartaal bij te houden. In alle branches zijn ondernemers positief gestemd en zien zij het zonniger in dan in het laatste kwartaal van 2017.

Het vertrouwen is het grootst bij bouwbedrijven. Eerder deze week bleek al dat die sector afgelopen kwartaal een grote bijdrage heeft geleverd aan de groei van de economie en van de investeringen. Ook groothandelaars en ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn bovengemiddeld optimistisch.

De gunstige blik op de economie bij ondernemers vertaalt zich in een verder aantrekkende vraag naar arbeid. Bijna een op de vijf bedrijven voelt zich zelfs belemmerd door een tekort aan gekwalificeerd personeel. Begin vorig jaar was dat nog maar bij een op de twintig ondernemingen aan de orde. Vooral uitzendbureaus en IT-dienstverleners kampen met tekorten.

Meer dan een kwart van de ondernemers rapporteerde een stijging van de winstgevendheid. Dat aandeel was sinds het begin van de metingen in 2008 niet zo groot. De sterkste verbetering was te zien bij bedrijven in de sector informatie en communicatie, gevolgd door de zakelijke dienstverlening, de groothandel en de bouw.