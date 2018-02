Wall Street opent in de plus

De beurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street kregen een aardige hoeveelheid macro-economische cijfers voorgeschoteld en resultaten van onder meer Cisco Systems.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,7 procent hoger op 25.066 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,5 procent bij op 2711 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,5 procent, tot 7178 punten. Voorbeurs was er onder meer een update overen de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Ook kwamen er nieuwe gegevens over de producentenprijzen en de industriële productie.

Producent van netwerkapparatuur Cisco Systems ging dik 4 procent omhoog. De cijfers van het bedrag waren beter dan verwacht, ondanks een groot verlies door de Amerikaanse belastinghervormingen. Cisco liet weten nog eens voor 25 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen.

Onlinereisbureau TripAdvisor kreeg er in de eerste handelsminuten 11 procent bij, vanwege meevallende winstcijfers en verwachtingen. Ook cosmeticaverkoper Avon Products bracht resultaten naar buiten. Die werden eveneens goed ontvangen, met een koerswinst van bijna 8 procent.

Verder maakte de in New York genoteerde Israëlische farmaceut Teva een sprong van bijna 10 procent. De bekende belegger Warren Buffett heeft voor 350 miljoen dollar een belang genomen in het in financiële moeilijkheden verkerende farmacieconcern. Teva is bezig met een omvangrijke herstructurering om de boel weer op de rails te krijgen. De beurskoers van Teva is de laatste twee jaar hard gedaald.