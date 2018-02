Wall Street zet winstreeks voort

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag voor de vijfde handelsdag op rij met winsten gesloten. Beleggers kregen een aardige hoeveelheid macro-economische cijfers voorgeschoteld en resultaten van onder meer Cisco Systems.

De Dow-Jonesindex eingdigde 1,2 procent hoger op 25.200,37 punten. De brede S&P 500 kreeg er ook 1,2 procent bij, op 2731,20 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq won 1,6 procent, tot 7256,43 punten. Op het gebied van macro-economische cijfers kwamen er onder meer nieuwe gegevens over de producentenprijzen en de industriële productie.

Producent van netwerkapparatuur Cisco Systems ging bijna 5 procent omhoog. De cijfers van het bedrijf waren beter dan verwacht, ondanks een groot verlies door de Amerikaanse belastinghervormingen. Cisco liet weten nog eens voor 25 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen.

Winkelbedrijf Sears heeft afgelopen kwartaal eindelijk weer eens winst gemaakt. Dat dankt de onderneming volledig aan een eenmalige meevaller in verband met de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Beleggers werden toch heel enthousiast en het aandeel Sears won dik 14 procent.

Onlinereisbureau TripAdvisor kreeg er daarnaast ruim 4 procent aan beurswaarde bij, vanwege meevallende winstcijfers en verwachtingen. Verder maakte de in New York genoteerde Israëlische farmaceut Teva een sprong van bijna 8 procent. De bekende belegger Warren Buffett heeft voor 350 miljoen dollar een belang genomen in het in financiële moeilijkheden verkerende farmacieconcern.

Ook was er wat overnamenieuws. Chemieconcern LyondellBasell (min 1,8 procent) neemt het bedrijf A. Schulman over voor ruim 2,2 miljard dollar. De koers van die leverancier van grondstoffen voor kunststof steeg 10,6 procent.

Halliburton was een opvallende verliezer. Beleggers zetten de oliediensterverlener ruim 2 procent lager, omdat topman Chris Weber heeft gezegd dat vertragingen bij de levering van zand waarschijnlijk impact zullen hebben op de winst over het eerste kwartaal. Zand wordt gebruikt bij de winning van schalie-olie.

De euro was 1,2500 dollar waard, tegen 1,2489 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,3 procent tot 60,45 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 63,87 dollar per vat.