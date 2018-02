Weer grote afschrijving op Airbus A400M

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een nieuwe afschrijving moeten doen van 1,3 miljard euro op het militaire transporttoestel A400M vanwege problemen met de productie en ontwikkeling. Dat maakte het bedrijf bekend bij de publicatie van zijn cijfers.

Airbus heeft nu al meerdere miljarden moeten afschrijven op het A400M-programma, dat jarenlange vertraging en kostenoverschrijdingen heeft gekend. Leveringen waren vertraagd onder meer vanwege problemen met de enorme propellormotoren van het vrachttoestel. In 2015 stortte in Spanje nog een A400M neer bij een testvlucht. Zeven landen hebben bestellingen gedaan voor de A400M.

Airbus boekte in 2017 een nettowinst van bijna 2,9 miljard euro, tegen 995 miljoen euro een jaar eerder. De omzet was redelijk stabiel op 66,8 miljard euro, met een orderportefeuille ter waarde van 997 miljard euro. Airbus leverde een recordaantal van 718 vliegtuigen aan klanten. Dat waren er 688 in 2016. Voor 2018 denkt het bedrijf circa 800 vliegtuigen af te leveren.