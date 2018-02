Winkelbedrijf Sears schrijft zwarte cijfers

Het Amerikaanse winkelbedrijf Sears heeft afgelopen kwartaal eindelijk weer eens winst gemaakt. Dat dankt de onderneming volledig aan een eenmalige meevaller in verband met de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Beleggers werden toch heel enthousiast en het aandeel Sears zat donderdag flink in de lift op Wall Street.

Het gaat nog maar om voorlopige cijfers. De kwartaalwinst bedroeg waarschijnlijk ergens tussen de 140 miljoen en 240 miljoen dollar. Zonder de belastingmeevaller van minstens 445 miljoen dollar zou nog altijd sprake zijn van rode cijfers. Ook de ontwikkeling van de omzet was nog niet bepaald rooskleurig. Die lag nog ruim een kwart lager dan een jaar eerder, op 4,4 miljard dollar.

Sears boekt al tijden verlies op verlies. Dit is pas de vier keer in zes jaar dat er een kwartaal met winst wordt afgesloten. De verliezen van Sears zijn in de afgelopen jaren al in de miljarden gelopen. Het bedrijf heeft drastisch in kosten en personeel gesneden in een poging winstgevend te worden en de beurswaarde is flink omlaag gegaan. Sears noteerde donderdag tot wel 19 procent hoger op de beurs in New York.