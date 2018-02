AF-KLM praat met Alitalia maar niet over koop

Air France-KLM volgt de ontwikkelingen rond Alitalia op de voet, maar is geen kandidaat om zijn failliete Italiaanse branchegenoot over te nemen. Dat zegt topman Jean-Marc Janaillac tijdens een toelichting op de jaarresultaten van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep.

Vooral in Italiaanse media wordt Air France-KLM vaak genoemd als mogelijke koper van Alitalia. Het bedrijf zou samen optrekken met het Amerikaanse Delta Air Lines. De drie luchtvaartbedrijven werken al jaren nauw samen op vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten.

Janaillac erkende dat Air France-KLM en Delta praten met Alitalia. Maar dat doen zij vooral om het Italiaanse bedrijf aan boord van die joint venture te houden. Ook het lidmaatschap van de luchtvaartalliantie SkyTeam is onderwerp van gesprek. ,,Er is een risico dat zij daaruit stappen”, aldus de topman.

Concurrent Lufthansa behoort tot de bedrijven die wel interesse hebben getoond om Alitalia over te nemen. ,,Dat zou slecht zijn voor ons”, gaf Janaillac toe, al waagde hij zich niet aan voorspellingen over de mogelijke financiĆ«le gevolgen die dat zou hebben.

Zelf heeft Air France-KLM geen al te beste ervaringen met investeringen in het voormalige Italiaanse staatsbedrijf. De luchtvaartgroep nam in 2009 een flink belang en stak bij elkaar enkele honderden miljoenen in Alitalia, waarvan hij geen cent terug heeft gezien.

Air France-KLM moet wel opletten dat het na de hernieuwde consolidatieslag in de Europese luchtvaartbranche niet met lege handen achterblijft, waarschuwt KLM-topman Pieter Elbers. ,,De sector is volop in beweging, we kunnen zelf niet stil blijven zitten.”