Beurswaakhond VS wantrouwt crypto-bedrijven

De Amerikaanse beurswaakhond heeft de handel in aandelen van drie bedrijven opgeschort. De ondernemingen claimden transacties te doen die verband houden met cryptovaluta en blockchaintechnologieën. Bij de SEC rezen daarop vragen over de bedrijfsactiviteiten van de drie ondernemingen en over de waarde van hun bezittingen.

Cherubim Interests, PDX Partners en Victura Construction Group hadden persberichten uitgegeven waarin zij beweerden dat ze bezittingen hadden overgenomen van een investeerder in cryptomunten en blockchain. Cherubim zei daarbij ook de intentie te hebben zelf munten te gaan verhandelen.

De beurswaakhond waarschuwde in het bericht over de opschorting beleggers andermaal voor bedrijven die mogelijk een slaatje willen slaan uit de huidige crypto- en blockchainhausse. De SEC duikt nu in de boeken van de drie bedrijven. Het staat de SEC vrij de handel in bedrijven tot tien dagen op te schorten.