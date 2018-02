Danone voorziet verdere winstgroei

Het Franse levensmiddelenconcern Danone denkt dat de winst dit jaar verder zal stijgen, geholpen door een sterke vraag naar babyvoeding in China. Die vraag compenseert de zwakkere prestaties bij de yoghurt- en zuiveldivisie.

Danone denkt dat de onderliggende winst per aandeel dit jaar met dubbele cijfers zal groeien. In 2017 was hier sprake van een winststijging per aandeel met bijna 13 procent. Danone profiteert van het stijgende geboortecijfer in China en de groeiende middenklasse in dat land die graag babyvoeding van de onderneming koopt.

Danone boekte in 2017 een nettowinst van ruim 2,4 miljard euro, een toename met meer dan 42 procent. De omzet ging met 12,5 procent omhoog tot 24,7 miljard euro, mede geholpen door een grote overname.

Woensdag werd nog gemeld dat Danone miljoenen aandelen van zijn Japanse branchegenoot Yakult verkoopt. Daarmee is een bedrag gemoeid van bijna 1,5 miljard euro. Danone is de grootste aandeelhouder van Yakult.