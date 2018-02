Kleine plussen bij opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Daarmee kreeg de winstreeks van de afgelopen dagen ook op vrijdag een voorzichtig vervolg. Beleggers verwerken onder meer cijfers van Kraft Heinz, Coca-Cola en Deere.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 25.259 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2733 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom ook 0,1 procent, tot 7262 punten.

Coca-Cola won in de vroege handel 0,7 procent aan beurswaarde. De frisdrankproducent zette over afgelopen kwartaal een fors verlies in de boeken vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. Toch waren de resultaten van het concern beter dan analisten hadden verwacht.

Deere stond ook bij de winnaars, met een plus van 0,6 procent. De machinebouwer verhoogde zijn omzetverwachting voor het lopende boekjaar dankzij de sterke vraag naar onder meer tractors en andere landbouwmachines.

Levensmiddelenconcerns Kraft Heinz en Campbell Soup publiceerden tegenvallende resultaten en verloren respectievelijk bijna 6 en ruim 2 procent.