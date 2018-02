KLM brengt huishoudboekje verder op orde

KLM maakt van het gunstige economische klimaat gebruik om het huishoudboekje verder op orde te krijgen en ruimte vrij te spelen om ook in de toekomst te blijven investeren. Dat zegt topman Pieter Elbers tegen het ANP in een toelichting op de jaarcijfers van de luchtvaartmaatschappij.

KLM sloot 2017 af met een operationele winst van ruim 900 miljoen euro, een record. Net als een jaar eerder was het resultaat anderhalf keer zo hoog als bij zusterbedrijf Air France, hoewel dat meer passagiers en vluchten heeft. ,,Wij leveren opnieuw een bijzonder belangrijke bijdrage aan het totaal”, meent Elbers.

Daarmee heeft KLM volgens de topman de stijgende lijn van de laatste jaren doorgezet. ,,Eerlijk is eerlijk, we hadden de brandstofprijs en de economie mee”, erkent Elbers. ,,Maar we hebben ook opnieuw stappen gezet om fitter en gezonder richting het eeuwfeest van volgend jaar te gaan.”

Het nettoresultaat toont een minder mooi plaatje, omdat daar eenmalige lasten in zijn verwerkt als gevolg van gewijzigde pensioenafspraken met de piloten en het cabinepersoneel van KLM. Die ingreep was volgens de topman evenwel noodzakelijk om het bedrijf financieel robuuster te maken.

Door de lage rente zijn de pensioenfondsen kwetsbaar. Maar door over te stappen op een andere systematiek, zijn grote bijstortingen vanuit het bedrijf in de toekomst niet meer aan de orde. KLM volgt daarmee veel andere Nederlandse ondernemingen.

Daarnaast heeft KLM de schuld de afgelopen jaren afgebouwd, van 2,4 miljard euro in 2014 naar 1,4 miljard euro nu. ,,Dat scheelt in de financieringskosten, en in de onderhandelingen met banken”, aldus Elbers. ,,Mede daardoor kunnen we dit jaar voor het eerst meer dan 1 miljard euro investeren.”

KLM krijgt in 2018 tien nieuwe vliegtuigen geleverd. Er komen drie Boeing 787’s bij, die in de plaats komen van oudere en minder zuinige 747’s. Ook wordt de vloot voor kortere afstanden uitgebreid met zeven nieuwe Embraers. Dat Braziliaanse toestel is in de plaats gekomen van de Fokker 70.