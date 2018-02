Kuroda blijft aan als Japanse centrale bankier

De Japanse premier Shinzo Abe heeft Haruhiko Kuroda voorgedragen voor een nieuwe termijn als gouverneur van de centrale bank. Dat bleek vrijdag. Hij gaat als het parlement akkoord gaat op voor een nieuwe termijn van vijf jaar.

Het aanhouden van Kuroda en de benoeming van twee nieuwe plaatsvervangers wordt door kenners gezien als een teken van stabiliteit in de op twee na grootste economie ter wereld. Ook verwachten ze dat de komende tijd weinig zal veranderen in het zeer soepele monetaire beleid van de Bank of Japan (BoJ). Kuroda geldt al jaren als een bondgenoot van Abe als het gaat om het nemen van agressieve monetaire stappen om de waarde van de Japanse munteenheid, de yen, te beteugelen.

Een nieuwe termijn van Kuroda geeft volgens marktvorsers ook stabiliteit in een periode waarin veel belangrijke centralebankiersposten veranderen. Zo volgde in de Verenigde Staten onlangs Jerome Powell bij de Federal Reserve bankgouverneur Janet Yellen op. En naar verluidt treedt president Zhou Xiaochuan binnenkort af bij de Chinese centrale bank.