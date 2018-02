Nikkei hoger na herbenoeming Kuroda

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag opnieuw hoger gesloten. De herbenoeming van Haruhiko Kuroda als gouverneur van de Bank of Japan zorgde voor opluchting onder beleggers dat er de komende tijd weinig zal veranderen in het zeer soepele monetaire beleid van de centrale bank.

De Nikkei in Tokio ging 1,2 procent hoger het weekeinde in op 21.720,25 punten. Het was de tweede winstdag op rij. De Japanse hoofdindex won deze week 1,6 procent. De automakers Toyota en Honda stegen 0,9 procent en 1,1 procent. Ook de energiebedrijven waren in trek. Tokyo Electric Power klom 4,4 procent en Chubu Electric Power kreeg er 6,5 procent bij. Bierbrouwer Sapporo Holdings zakte bijna 3 procent na een winstdaling in 2017.

Elders in het Verre Oosten waren de financiële markten in Hongkong, China, Zuid-Korea, Taiwan, Maleisië en Vietnam gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,1 procent lager.