Opnieuw winstdag op Europese beurzen

De Europese beurzen gingen vrijdag verder vooruit na het aanhoudende herstel op Wall Street. Beleggers verwerkten de resultaten van grote Europese bedrijven als Danone, Allianz en Renault. Op het Damrak vielen de cijfers van tankopslagbedrijf Vopak in de smaak bij investeerders.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 531,67 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 809,06 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1 procent bij.

Vopak was veruit de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 14 procent. Het tankopslagbedrijf zag in 2017 de winstgevendheid dalen door een lagere bezettingsgraad van zijn opslagtanks. Het bedrijf had zelf al aangegeven dat de resultaten zwakker zouden uitvallen dan een jaar eerder. Vopak denkt dat in 2019 het resultaat flink zal verbeteren.

In de MidKap stond Air France-KLM daarentegen onderaan met een min van 5,8 procent. De luchtvaartcombinatie wist afgelopen jaar wel de resultaten aanzienlijk te verbeteren, maar leed door eenmalige pensioenlast een nettoverlies. Kunstmestproducent OCI ging op kop met een winst van 3,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven dikte Nedap 2,9 procent aan. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, sloot 2017 af met meer winst en omzet. Thee-, specerijen- en notenhandelaar Acomo, die afgelopen jaar minder winst boekte, verloor 2,1 procent.

De Duitse verzekeraar Allianz won 0,4 procent in Frankfurt na publicatie van de resultaten. Deutsche Bank klom 0,6 procent. Het Chinese conglomeraat HNA Group, dat vorige week zijn belang in de Duitse bank terugschroefde, liet weten het belang niet verder af te bouwen.

Danone won 2,1 procent in Parijs. Het Franse levensmiddelenconcern denkt dat de winst dit jaar verder zal stijgen, geholpen door een sterke vraag naar babyvoeding in China. De Franse automaker Renault klom 2,8 procent na een recordwinst in 2017. Mediaconcern Vivendi, dat ook met resultaten kwam, daalde ruim 6 procent door tegenvallende vooruitzichten.

De euro was 1,2501 dollar waard, tegen 1,2489 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 0,4 procent duurder op 61,59 dollar. De prijs van Brentolie klom ook 0,4 procent, tot 64,58 dollar per vat.