Pensioenlast drukt Air France-KLM in het rood

Air France-KLM heeft afgelopen jaar de resultaten aanzienlijk verbeterd, mede geholpen door gunstige economische omstandigheden en een nog altijd relatief lage olieprijs. Een eenmalige pensioenlast zorgde er evenwel voor dat de luchtvaartgroep onder streep geld tekortkwam.

Air France-KLM behaalde afgelopen jaar een omzet van 25,8 miljard euro, ongeveer 4 procent meer dan een jaar eerder. De groei is te danken aan een toename van het aantal reizigers, en daarnaast aan gemiddeld hogere ticketprijzen.

De operationele winst nam afgezien van nadelige wisselkoerseffecten met ruim 60 procent toe tot 1,5 miljard euro. Van dat bedrag nam KLM met ruim 900 miljoen euro opnieuw het leeuwendeel voor haar rekening.

Netto kwam Air France-KLM uit op een verlies van 274 miljoen euro. Dat komt door een eenmalig papieren verlies als gevolg van maatregelen die de pensioenrisico’s voor KLM flink verkleinen. Zonder die eenmalige last zou de winst juist met bijna de helft zijn gestegen tot 1,2 miljard euro.

De vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2018 zijn eveneens gunstig. Air France-KLM rekent op een verdere stijging van de ticketprijs, hoewel daar in januari een beetje de klad in leek te zijn gekomen. De boekingen voor het voorjaar liggen volgens het bedrijf voor ten opzichte van vorig jaar.

De kosten per gevlogen kilometer, afgezien van de uitgaven aan brandstof, bleven afgelopen jaar op nagenoeg hetzelfde peil als in 2016, Voor 2018 mikt Air France wel weer op een daling, met 1 tot 1,5 procent.

De schuld van Air France-KLM is afgelopen jaar gedaald van 3,7 miljard naar 1,7 miljard euro. Dat is mede te danken aan samenwerkingspartners Delta Air Lines en China Eastern, die afgelopen zomer allebei flink investeerden in ruil voor een belang.

De verbeterde financiƫle situatie biedt Air France-KLM ruimte om dit jaar bij elkaar 2 miljard tot 2,5 miljard euro ter investeren. KLM neemt daarvan ruim 1 miljard euro voor haar rekening. Dat geld wordt onder meer gestoken in vernieuwing van de vloot en digitalisering.