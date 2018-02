Renault-baas Ghosn langer aan roer

Carlos Ghosn blijft nog vier jaar topman van het Franse autobedrijf Renault. Zijn termijn werd voor die periode verlengd. Het concern stelde wel een operationeel directeur aan om Ghosn, die ook de baas is van Renaults partners Nissan en Mitsubishi, te ontlasten.

Met de benoeming van Thierry Bollore als operationeel bestuurder komt een eind aan de speculatie over de toekomst van de 63-jarige Ghosn. Die had eerder dit jaar gezegd dat de leiderschapsstructuur van Renault, Nissan en Mitsubishi niet houdbaar was.

Renault profiteerde vorig jaar van een toenemende vraag naar auto’s in onder meer Europa. De omzet van de onderneming ging met 15 procent omhoog naar bijna 59 miljard euro. De operationele winst dikte met 16 procent aan tot 3,8 miljard euro.