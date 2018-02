Vol Schiphol blijft hameren op groei ná 2020

Schiphol blijft hameren op nieuwe afspraken over groei van het aantal vluchten, maar nog altijd pas na 2020. Dat valt op te maken uit de toelichting van topman Jos Nijhuis op de jaarcijfers van het luchthavenbedrijf. Luchtvaartmaatschappijen, KLM voorop, willen al eerder aan verdere groei denken.

Vorig jaar bereikte Schiphol bijna het plafond van 500.000 starts en landingen, dat jaren geleden met de omgeving is afgesproken. Die afspraken gelden nog tot en met 2020. KLM-topman Pieter Elbers riep onlangs nog op tot een ,,volwassen discussie” om te voorkomen dat de luchthaven enkele jaren ‘op slot’ gaat.

Volgens Nijhuis, die binnenkort plaatsmaakt voor een nog aan te stellen nieuwe topman, is het van groot belang dat Lelystad Airport ,,écht volgend jaar april opengaat”. ,,Ik begrijp dat KLM zegt: als Lelystad Airport nu geen groen licht krijgt, groei dan nu door op Schiphol”, aldus de topman. ,,Maar we zijn onderdeel van een systeem.” Dat betekent dat de afspraken tot 2020 blijven staan. ,,En zullen we dus moeten dealen met de schaarste tot de politiek duidelijkheid kan bieden.”

De topman realiseert zich echter dat als Lelystad Airport in 2019 toch niet opengaat, Schiphol opnieuw in gesprek moet met de politiek, de sector, bestuurders en omwonenden. ,,De afspraak is dat als een van de partijen de afspraken niet kan nakomen, we opnieuw om de tafel gaan zitten”, aldus Nijhuis. ,,Want als Schiphol stil komt te staan, vliegt Nederland achteruit.”

Schiphol handelde vorig jaar bijna 497.000 vliegbewegingen af en kreeg 68,5 miljoen passagiers over de vloer. Het aantal reizigers groeit dit jaar naar verwachting met 3 à 4 procent. De grote drukte in vooral de vakantieperiodes dwong de luchthaven tot extra maatregelen om op piekmomenten de passagiersstroom in goede banen te leiden. Die namen een hap uit de winst van het bedrijf.

Onder de streep hield Schiphol, dat ook de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Lelystad runt, 280 miljoen euro over. Dat is 26 miljoen minder dan een jaar eerder. De omzet nam wel met 2,4 procent toe tot een kleine 1,5 miljard euro. Dat was vooral te danken aan stijgende opbrengsten uit concessies.