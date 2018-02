Wisselend beeld op Wall Street

De euro was 1,2406 dollar waard, tegen 1,2444 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 0,5 procent duurder op 61,65 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,9 procent tot 64,91 dollar per vat.

Verder adviseerde het Amerikaanse ministerie van Handel om de import van buitenlands staal aan banden te leggen. Daardoor lijkt het waarschijnlijk dat prijzen voor metaal de komende periode zullen stijgen. Staalbedrijf US Steel won 15 procent. Nucor en Commercial Metals wonnen tot bijna 6 procent aan beurswaarde. Automakers als Ford en General Motors leverden juist tot 1,8 procent in.

Levensmiddelenconcerns Kraft Heinz publiceerde tegenvallende resultaten verloor 2,6 procent. Kraft Heinz heeft afgelopen kwartaal dankzij de Amerikaanse belastinghervormingen een enorme winstsprong gemaakt. De opbrengsten bleven echter min of meer stabiel en de resultaten van het bedrijf vielen analisten in doorsnee dan ook wat tegen.

Coca-Cola won 0,5 procent aan beurswaarde. De frisdrankproducent zette over afgelopen kwartaal een fors verlies in de boeken vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. Toch waren de resultaten van het concern beter dan analisten hadden verwacht.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen gesloten. Voor de leidende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 kreeg de winstreeks van de afgelopen dagen ternauwernood een vervolg. De Nasdaq eindigde de sessie met een verlies. Beleggers verwerkten onder meer cijfers van Kraft Heinz, Coca-Cola en Deere. Verder waren er beter dan verwachte cijfers over de huizenmarkt en de import en uitvoer.

article

1049011

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen gesloten. Voor de leidende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 kreeg de winstreeks van de afgelopen dagen ternauwernood een vervolg. De Nasdaq eindigde de sessie met een verlies. Beleggers verwerkten onder meer cijfers van Kraft Heinz, Coca-Cola en Deere. Verder waren er beter dan verwachte cijfers over de huizenmarkt en de import en uitvoer.

https://nieuws.nl/economie/20180216/wisselend-beeld-op-wall-street/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/02/16231728/wisselend-beeld-op-wall-street.jpg

Zakelijk