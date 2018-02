Beursweek weer in teken van bedrijfscijfers

Beleggers krijgen in de nieuwe beursweek weer een voorraad bedrijfscijfers en macro-economische updates voor hun kiezen. Echter, zo druk als het de afgelopen weken was wordt het volgens de agenda waarschijnlijk niet meer. Daarbij speelt ook mee dat de handelsweek in New York een dagje korter is, in verband met een feestdag.

Amerikanen vieren maandag President’s Day. Ook in Hongkong en Shanghai blijven de beurzen aan het begin van de week gesloten. Dat heeft ermee te maken dat het Chinese nieuwe jaar pas is begonnen. Dan ligt de Chinese handel altijd een een paar dagen stil.

Op het Damrak gaat de aandacht deze week onder meer uit naar de resultaten van informatieleverancier Wolters Kluwer en biotechnoloog Galapagos. Die hoofdfondsen openen respectievelijk woensdag en donderdag hun boeken.

Ook de bouwers BAM en Heijmans komen met hun jaarcijfers, alsmede bodemonderzoeker Fugro en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen. Andere in Amsterdam genoteerde bedrijven die hun resultaten publiceren zijn beursuitbater Euronext, verzekeraar ASR, producent van elektromagnetische componenten Kendrion en detacheerder Brunel.

Buiten Nederland staan nog cijfers op de rol van beursbedrijf Deutsche Börse, grondstofonderneming Glencore en het Britse financiële concern Lloyds. Op Wall Street is het de beurt aan doe-het-zelfketen Home Depot en navigatiespecialist Garmin, een branchegenoot van het Nederlandse TomTom. Verder laten softwareconcern HP Enterprise en computer- en printermaker HP Inc nog weten hoe het hun in de afgelopen periode is vergaan.

Op macro-economisch vlak zijn onder meer de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve interessant. Mogelijk kunnen beleggers daaruit woensdag nog iets meer opmaken over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Onlangs was er nog veel onrust op de beurzen omdat beleggers bang werden dat een sterker stijgende inflatie mogelijk tot meer renteverhogingen gaat leiden.

Andere updates om in de gaten te houden zijn die van de Duitse producentenprijzen en het consumentenvertrouwen in de eurozone. Daarnaast staan er nog meerdere inkoopmanagersindexen op het programma en er komen nieuwe ramingen van de Europese inflatie en de economische groei in Duitsland.