‘Boodschap is aangekomen bij Transavia’

De werkonderbreking maandag bij Transavia heeft de directie van de luchtvaartmaatschappij duidelijk gemaakt dat het de piloten menens is. Dat zegt voorzitter Arthur van den Hudding van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) tegen het ANP.

Van den Hudding heeft inmiddels gesproken met Transavia-directeur Mattijs ten Brink. Die is volgens de VNV-voorman niet alleen geschrokken, maar snapt nu ook beter waar de onvrede bij zijn vliegers vandaan komt. ,,Toen wij afgelopen weekend met elkaar spraken, legde hij nog een zak geld op tafel. Maar nu is het kwartje gevallen dat het daar niet om gaat.”

De piloten legden maandagochtend het werk neer. Zij wachten al meer dan een jaar op een nieuwe cao, met vooral een betere balans tussen werk en privé. Te vaak worden zij op het laatste moment geconfronteerd met wijzigingen in het rooster. Daardoor is het werk volgens de VNV nauwelijks meer te combineren met gezinstaken of hobby’s.

De drempel voor zulke plotselinge veranderingen moet omhoog, vindt Van den Hudding. ,,Er wordt nu te vaak structureel gebruik gemaakt van uitzonderingsregels, dat is ook elders in de sector een trend.” Piloten moeten wat de VNV betreft minstens een week van tevoren weten waar zij aan toe zijn. ,,Daar hoeft echt niet de hele wereld voor op zijn kop.”

Volgens Van den Hudding draait de staking eigenlijk alleen om die balans, en niet om meer loon. ,,Qua geld waren we het eigenlijk al eens”, benadrukt hij. Transavia biedt de piloten een structurele loonsverhoging en daarnaast een eenmalige uitkering en een winstdelingsregeling.

De VNV zegt bereid te zijn snel weer met Transavia om tafel te gaan om verdere acties te voorkomen. ,,Wij hebben deze staking vorige week aangekondigd in de hoop dat die uiteindelijk overbodig zou zijn”, aldus Van den Hudding. ,,Of het bij deze keer blijft, hangt voor een groot deel af van de opstelling van het management.”