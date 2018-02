Duitsland: gesprek met Den Haag over EU-budget

Duitsland wil met Nederland in gesprek over het regeringsstandpunt om de EU-begroting niet te verhogen. ,,Dat Nederland zijn positie heeft gemarkeerd is zijn goed recht, maar we gaan daar de komende maanden intensief over praten”, zei de Duitse minister Peter Altmaier voorafgaand aan overleg van de ministers van van Financiën van de eurolanden.

De Europese Commissie komt in mei met een voorstel over de meerjarenbegroting van de EU na 2020. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk levert een gat op van minstens 12 miljard euro.

Nederland wordt al relatief zwaar getroffen door de brexit en wil niet ook nog eens meer aan de EU afdragen. ,,Het is glashelder wat onze inzet is: een lager en gemoderniseerd budget en dat zullen we ook uitdragen’’, zei minister van Financiën Wopke Hoekstra in Brussel.

Het Nederlandse standpunt is verwoord in een paper die is verspreid onder de andere lidstaten en de Europese Commissie. ,,Nederland kan een verhoging van zijn brutobijdrage aan de EU-begroting niet accepteren”, staat daarin. Besparingen moeten vooral worden gevonden in het landbouwbeleid en de fondsen voor armere regio’s en lidstaten. Dan zou toch nog meer kunnen worden besteed aan EU-prioriteiten als innovatie, klimaat, migratie, bescherming van de buitengrenzen en Europese fondsen voor Afrika en defensie.

Onder meer Oostenrijk wil de EU-begroting ook niet laten groeien, maar meerdere landen in Oost-Europa zijn wel bereid meer af te dragen. Het Duitse coalitieakkoord biedt die mogelijkheid ook. Maar wat Duitsland gaat doen, wordt pas besloten als er een regering is, zei Altmaier. ,,We staan aan het begin van de discussie.”