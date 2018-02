Minder huizen verkocht in januari

In januari zijn minder huizen verkocht dan een jaar terug. Volgens het Kadaster verwisselden 16.035 woningen van eigenaar. Dit zijn er 3,1 procent minder dan vorig jaar. Vergeleken met de voorgaande maand, december 2017, is zelfs sprake van een daling van bijna 40 procent.

Het is pas de tweede keer sinds december 2015 dat het Kadaster op jaarbasis een terugval in de woningverkopen meldt. In september vorig jaar werden er ook al iets minder huizen aan de man gebracht dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Dat de woningverkopen na jaren flink aantrekken opeens niet meer toenemen, heeft waarschijnlijk te maken met het beperkte aanbod. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waarschuwt al geruime tijd dat het aanbod op de woningmarkt steeds slechter aansluit bij de vraag. Starterswoningen, met name appartementen in de Randstad, worden steeds schaarser. Ook de aangescherpte financieringsregels helpen de woningverkopen niet bepaald vooruit, aldus de makelaars.

De NVM stelde vorige maand overigens al dat de woningverkopen in het vierde kwartaal van 2017 voor het eerst in tijden lager waren dan een jaar eerder. Het Kadaster signaleerde over die periode echter nog een record in de huizenverkoop. De cijfers van de makelaars en het Kadaster verschillen altijd iets. De makelaars baseren zich voor hun cijfers op het moment dat het koopcontract van een huis wordt getekend. Het Kadaster registreert de transacties van koopwoningen pas later, wanneer de notaris deze laat inschrijven.