Volgende maand besluit over pilotenacties KLM

Na Transavia moet ook KLM zich mogelijk al op korte termijn opmaken voor acties van de piloten. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) verwacht daarover eind volgende maand een besluit te nemen, zegt voorzitter Arthur van den Hudding tegen het ANP.

De VNV is van plan over twee weken een ledenvergadering te houden over de situatie bij KLM. Daarna wordt een referendum gehouden onder de VNV-leden die bij KLM werken. Daar gaan nog eens twee weken overheen. ,,Eind volgende maand moet het wel duidelijk zijn”, verwacht Van den Hudding, die uitgaat van een grote actiebereidheid.

De piloten zijn met name ontevreden over de manier waarop de KLM-directie is omgesprongen met eerdere beloftes. De vliegers hebben volgens de VNV procentueel gezien meer ingeleverd dan de rest van het personeel, terwijl was afgesproken dat alle groepen evenredig zouden bijdragen aan de bezuinigingen bij het bedrijf. Ook is er onenigheid over aandelen in Air France-KLM en een commissariszetel die zij zouden krijgen bij het moederbedrijf.