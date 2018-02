‘Afwachtend begin voor Damrak’

De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag naar verwachting iets hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken afwachtend te beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers houden de blik vooral gericht op Wall Street, waar de handel na het lange weekeinde weer wordt hervat.

Op het Damrak staat Air France-KLM in het nieuws. Na de pilotenstaking maandag bij Transavia in Nederland, lijken later deze week ook in Frankrijk werknemers van het bedrijf het werk neer te leggen.

ABN AMRO maakte bekend zijn Luxemburgse vermogensbeheer- en verzekeringsactiviteiten over te doen aan BGL BNP Paribas. De bank ziet in Luxemburg geen mogelijkheden voor verdere groei naar de ,,noodzakelijke schaalgrootte” en zet de divisie om die reden overboord.

Aan het overnamefront kondigde ForFarmers aan voor circa 56 miljoen euro een meerderheidsbelang te nemen in zijn Poolse branchegenoot Tasomix, dat voornamelijk actief is in de pluimveesector. De stap past volgens veevoerbedrijf in de strategie waarbij het bedrijf zowel op eigen kracht als door overnames wil groeien binnen Europa.

De Britse bank HSBC heeft in 2017 zijn inkomsten opgevoerd. De grootste bank van Europa boekte daarbij een fors hogere brutowinst, maar de resultaten van het financiële concern werden wel erg beïnvloed door eenmalige posten.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de producentenprijzen in Duitsland in januari iets harder stegen dan voorzien.

De aandelenbeurs in Japan eindigde dinsdag in de min. Beleggers namen wat winst na de koersstijgingen in de afgelopen drie handelsdagen. De Nikkei in Tokio zakte 1 procent. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten deden ook overwegend een stap terug.

De Europese beurzen sloten maandag in het rood door enige rentevrees en het gebrek aan richting uit de Verenigde Staten. De AEX-index verloor 0,7 procent tot 528,76 punten en de MidKap zakte 0,2 procent tot 808,23 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,6 procent. Wall Street was gesloten vanwege President’s Day.

De euro was 1,2384 dollar waard, tegen 1,2398 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie steeg 1 procent in prijs tot 62,31 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent tot 65,58 dollar per vat.