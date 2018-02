‘Beperkte groei Schiphol zonder extra risico’

Schiphol kan onder voorwaarden jaarlijks beperkt groeien (tot maximaal 550.000 starts en landingen) ,,zonder dat de kans op een ongeval per jaar toeneemt”. De nationale luchthaven moet dan een aantal maatregelen nemen op het gebied van veiligheid.

Dat staat in een analyse van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Daarin zijn de effecten van de toename op de kans op een ongeval per start of landing bekeken. Bij een groei van 50.000 vliegbewegingen moet Schiphol in negen zogenoemde ongevalscategorieƫn specifieke maatregelen nemen.

Dan gaat het om een reeks acties variƫrend van het regelmatig verwijderen van rubberafzet op de baan met speciale apparatuur tot het standaardiseren van werkwijzen van de luchtverkeersleiding tot minder last-minutebaanwisselingen van vliegtuigen.

Ook verbetert de veiligheid op Schiphol omdat de luchtvaart elk jaar veiliger wordt, aldus de onderzoekers. Dat is het gevolg van stappen van de luchtvaartindustrie en overheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligere vliegtuigen, nieuwe regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsmanagement.

Het NLR-onderzoek gebeurde op verzoek van het ministerie van Infrastructuur, in reactie op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de veiligheid op Schiphol. Daarin stelde de OVV dat Schiphol niet verantwoord kan doorgroeien zonder dat ingrijpende maatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen. De Kamer praat woensdag over dit rapport.

De luchthaven mag tot en met 2020 hooguit een half miljoen vluchtbewegingen verwerken. De luchthaven zat vorig jaar bijna op dat maximum. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) moet binnen 2,5 jaar een besluit nemen over de toekomstige groei van Schiphol.