Nikkei lager na winstneming

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag lager gesloten. Beleggers namen wat winst na de koersstijgingen in de afgelopen drie handelsdagen. Vooral de sterk gestegen banken en verzekeraars werden van de hand gedaan. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten deden ook overwegend een stap terug.

De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de min op 21.925,10 punten. De financiële bedrijven Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en T&D Holdings verloren tussen 1,1 en 2,3 procent. Robotmaker Fanuc en retailer Fast Retailing, twee zwaargewichten in de Japanse hoofdindex, leverden ook een deel van de koerswinst van een dag eerder in en zakten 2,5 en 2,2 procent.

De All Ordinaries in Sydney ging nagenoeg vlak de dag uit en in Seoul verloor de Kospi 1,3 procent. In Hongkong, waar de handel werd hervat na de viering van het Chinees Nieuwjaar, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent lager. In China waren de financiële markten nog gesloten.