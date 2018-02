Qualcomm biedt miljarden meer voor NXP

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm heeft zijn overnamebod op de Nederlandse branchegenoot NXP flink verhoogd. In plaats van de eerder geboden 39 miljard dollar, is het technologiebedrijf nu bereid zo’n 44 miljard dollar (35 miljard euro) in contanten op tafel te leggen.

Voor het oorspronkelijke bod leken veel aandeelhouders van NXP nog niet erg warm te lopen. Met name de activistische investeerder Elliott dringt al langer aan op een verhoging. Qualcomm heeft de afgelopen tijd gesproken met diverse aandeelhouders. Het bedrijf weet zich daardoor verzekerd van de steun van niet alleen NXP zelf, maar ook van partijen die samen een belang van 28 procent bezitten.

Qualcomm wijst onder meer op sterker dan verwachte financiƫle prestaties van NXP in het afgelopen jaar. Ook de goede groeivooruitzichten voor met de name de autosector, een belangrijke markt voor beide bedrijven, rechtvaardigen volgens de chipreus een hogere overnamepremie. De overname gaat als Qualcomm minimaal 70 procent van de aandelen in handen kan krijgen. Eerder was die lat bij 80 procent gelegd.

Door de voormalige chipdivisie van Philips voor een hogere prijs in te lijven kan Qualcomm mogelijk voorkomen dat het zelf wordt opgeslokt door branchegenoot Broadcom. Die heeft een ongevraagd bod gedaan van 121 miljard dollar. Voorwaarde is wel de overname van NXP wordt afgerond onder de oorspronkelijke voorwaarden, of helemaal wordt afgeblazen.