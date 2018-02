Uitzendkrachten gewild bij aanvang 2018

De vraag naar uitzendkrachten is in de eerste weken van 2018 gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Uitzendkrachten draaiden in periode 1 (week 1-4) 8 procent meer uren, aldus brancheorganisatie ABU. De omzet van uitzendbedrijven nam met 11 procent toe.

In de industrie was 13 procent meer werk voor tijdelijk personeel. Daarbij steeg de omzet met 18 procent. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met 11 procent en viel de omzet 14 procent hoger uit. In de administratieve sector namen de uitzenduren met 2 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De opbrengsten gingen 3 procent vooruit.